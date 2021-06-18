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Сурков посоветовал Навальному избираться в бундестаг

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Владислав Сурков
Владислав Сурков
Фото: Владислав Сурков / РИА Новости

Учредитель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексей Навальный мог бы избираться в бундестаг. Об этом в интервью Financial Times заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что сотрудники ФБК не смогут участвовать в выборах из-за признания организации экстремистской. По словам Суркова, Навальный не может быть частью российской политики. «Немцы любят его, он может избираться в бундестаг. Они могут предоставить ему немецкое гражданство», — посоветовал бывший помощник президента.

В апреле Мосгорсуд а рамках иска прокуратуры запретил двум связанным с Алексеем Навальным структурам — ФБК и Фонду защиты прав граждан — общаться со СМИ, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах, организовывать демонстрации и использовать банковские счета. Это ограничение действует три года с момента решения суда. В том же месяце столичная прокуратура приостановила деятельность движения «Штабы Навального».

В декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия России отказала Навальному в выдвижении кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года из-за непогашенной судимости.

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