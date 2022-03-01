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Кремль разъяснил свою позицию по поводу легитимности Зеленского

Песков заявил, что Зеленского в Кремле считают легитимным президентом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Кремле по-прежнему считают Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что именно Зеленский как легитимный президент может дать команду своим военным сложить оружие, чтобы избежать кровопролития.

При этом Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, находится ли сейчас Киев под контролем нацистских сил.

Представитель Кремля заявил, что в планах президента Владимира Путина пока нет переговоров со своим украинским коллегой.

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Роман Кирьянов
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