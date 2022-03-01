В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Зеленского

Разговора президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в планах пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Говоря о предложении Турции и Казахстана стать посредниками в переговорном процессе Москвы и Киева, пресс-секретарь российского президента добавил, что российская и украинская делегация ведут «прямые переговоры».

Ранее Песков заявил, что агрессивные действия против России существовали и ранее, однако на данный момент они стали видны «невооруженным взглядом».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 28 февраля прошли переговоры российской и украинской сторон, они продлились около пяти часов.