Агрессивные действия против России были и ранее, однако в настоящее время они носят ультраконцентрированный характер. Его описал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал заявление главы Минфина Франции о том, что санкции Запада нацелены на разрушение российской экономики.

Вместе с тем пресс-секретарь президента добавил, что «подобные действия имели место и ранее, просто их не было, может быть, видно невооруженным глазом». Песков отметил, что сейчас «маски сняты». По его словам, специалисты знали обо всех дискриминационных мерах и о недобросовестной конкуренции, однако в данный момент эти явления стали предельно концентрированными.

Ранее первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что из-за НАТО на Украине наблюдается «очень опасная тенденция». Он подчеркнул, что страны альянса готовы отправлять на Украину летальное и обычное оружие.