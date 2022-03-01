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Кремль описал характер агрессивных действий против России

Песков заявил, что агрессивные действия против РФ носят ультраконцентрированный характер

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Агрессивные действия против России были и ранее, однако в настоящее время они носят ультраконцентрированный характер. Его описал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал заявление главы Минфина Франции о том, что санкции Запада нацелены на разрушение российской экономики.

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Вместе с тем пресс-секретарь президента добавил, что «подобные действия имели место и ранее, просто их не было, может быть, видно невооруженным глазом». Песков отметил, что сейчас «маски сняты». По его словам, специалисты знали обо всех дискриминационных мерах и о недобросовестной конкуренции, однако в данный момент эти явления стали предельно концентрированными.

Ранее первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что из-за НАТО на Украине наблюдается «очень опасная тенденция». Он подчеркнул, что страны альянса готовы отправлять на Украину летальное и обычное оружие.

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Юлия Ямпольская
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