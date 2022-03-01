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НАТО обвинили в создании «очень опасной тенденции» на Украине

Сенатор Джабаров назвал поставки летального оружия НАТО на Украину опасной тенденцией
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Нина Зотова / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что из-за НАТО на Украине наблюдается «очень опасная тенденция». Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Джабаров обвинил НАТО в создании опасной ситуации на Украине. Он напомнил, что страны Североатлантического альянса готовы отправлять на Украину летальное и обычное оружие. Сенатор назвал эти поставки «очень опасной тенденцией».

«Наш президент в день начала специальной военной операции на Украине предостерег зарубежные страны от военного вмешательства в конфликт. Владимир Владимирович никогда слов на ветер не бросает», — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что оказывая поддержку Киеву, НАТО выражают готовность бороться с Россией до «последнего украинца». При этом Североатлантический альянс не обеспокоен судьбой самой Украины, поэтому он продолжает «стравливать братские народы».

Марина Совина
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