Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что из-за НАТО на Украине наблюдается «очень опасная тенденция». Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Джабаров обвинил НАТО в создании опасной ситуации на Украине. Он напомнил, что страны Североатлантического альянса готовы отправлять на Украину летальное и обычное оружие. Сенатор назвал эти поставки «очень опасной тенденцией».

«Наш президент в день начала специальной военной операции на Украине предостерег зарубежные страны от военного вмешательства в конфликт. Владимир Владимирович никогда слов на ветер не бросает», — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что оказывая поддержку Киеву, НАТО выражают готовность бороться с Россией до «последнего украинца». При этом Североатлантический альянс не обеспокоен судьбой самой Украины, поэтому он продолжает «стравливать братские народы».

