Лавров заявил о запрете Украине вести переговоры с Россией
Западные страны запретили Киеву вести мирные переговоры с Москвой и используют Украину в качестве инструмента для сдерживания России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», текст которого опубликован на сайте МИД.
Запрет на переговоры
Глава ведомства напомнил, что два месяца назад украинская делегация выдвинула предложение о том, как может быть решен кризис. По словам дипломата, Москва эти идеи «взяла за основу», но Запад запретил Киеву продолжать переговоры. Лавров указал, что именно тогда состоялась провокация в Буче.
Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию
Он уличил киевские власти в том, что после вброса провокации о Буче показанные западными телеканалами имена погибших так и не были никому предъявлены, ровно как и данные о характере их ранений. Дипломат объяснил: это является очередным доказательством того, что западные страны не собираются предоставлять никаких фактов.
По данным МИД России, большое количество сотрудников американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и британских спецслужб работают на Украине уже достаточно давно.
Разменная монета
По мнению главы внешнеполитического ведомства России, Великобритания и США используют Украину в качестве разменной монеты. Они образовали «англо-саксонский коллектив» и возглавили настроенный против России Запад, считает Лавров. По его словам, этим государствам теперь подчиняются НАТО и Евросоюз, утративший самостоятельность.
Украина — это разменная монета, инструмент, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания. Такой англо-саксонский коллектив, который сейчас возглавил Запад. Ему полностью послушны НАТО и Евросоюз, утративший достаточно продолжительное время свою самостоятельность
Лавров добавил, что они управляют украинцами «в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя». Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, британского премьера Бориса Джонсона и некоторых политиков из США только подтверждают это, указал министр.
Рискованный путь
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины
Лавров также прокомментировал планы Запада предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивные системы залпового огня (РСЗО). По его словам, это рискованный путь, который может привести к опасным последствиям.
Министр подчеркнул, что Украину «накачивают» оружием и тяжелыми вооружениями. Сначала США захотели поставить украинской армии РСЗО HIMARS с боеприпасами, а затем к ним присоединилась Великобритания.
Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь
Лавров прокомментировал и вопрос о членстве Украины в НАТО. Североатлантический альянс указал «достаточно прямо и грубо» на то, что это не должно волновать Россию, уточнил министр.
Переговоры
Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что беседа позволила Москве получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.
состоялись последние очные переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахча в Стамбуле
В мае украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только по вопросу прекращения конфликта.
Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить
Организовать встречу на уровне президентов все труднее из-за того, что «есть какая-то линия, которую перейти уже сложно», подчеркнул он.