Лавров заявил о запрете Украине вести переговоры с Россией

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Москвой

Западные страны запретили Киеву вести мирные переговоры с Москвой и используют Украину в качестве инструмента для сдерживания России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», текст которого опубликован на сайте МИД.

Запрет на переговоры

Глава ведомства напомнил, что два месяца назад украинская делегация выдвинула предложение о том, как может быть решен кризис. По словам дипломата, Москва эти идеи «взяла за основу», но Запад запретил Киеву продолжать переговоры. Лавров указал, что именно тогда состоялась провокация в Буче.

Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию Сергей Лавров глава МИД России

Он уличил киевские власти в том, что после вброса провокации о Буче показанные западными телеканалами имена погибших так и не были никому предъявлены, ровно как и данные о характере их ранений. Дипломат объяснил: это является очередным доказательством того, что западные страны не собираются предоставлять никаких фактов.

По данным МИД России, большое количество сотрудников американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и британских спецслужб работают на Украине уже достаточно давно.

Разменная монета

По мнению главы внешнеполитического ведомства России, Великобритания и США используют Украину в качестве разменной монеты. Они образовали «англо-саксонский коллектив» и возглавили настроенный против России Запад, считает Лавров. По его словам, этим государствам теперь подчиняются НАТО и Евросоюз, утративший самостоятельность.

Украина — это разменная монета, инструмент, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания. Такой англо-саксонский коллектив, который сейчас возглавил Запад. Ему полностью послушны НАТО и Евросоюз, утративший достаточно продолжительное время свою самостоятельность Сергей Лавров глава МИД России

Лавров добавил, что они управляют украинцами «в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя». Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, британского премьера Бориса Джонсона и некоторых политиков из США только подтверждают это, указал министр.

Рискованный путь

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины

Лавров также прокомментировал планы Запада предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивные системы залпового огня (РСЗО). По его словам, это рискованный путь, который может привести к опасным последствиям.

Министр подчеркнул, что Украину «накачивают» оружием и тяжелыми вооружениями. Сначала США захотели поставить украинской армии РСЗО HIMARS с боеприпасами, а затем к ним присоединилась Великобритания.

Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь Сергей Лавров глава МИД России

Лавров прокомментировал и вопрос о членстве Украины в НАТО. Североатлантический альянс указал «достаточно прямо и грубо» на то, что это не должно волновать Россию, уточнил министр.

Переговоры

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что беседа позволила Москве получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

29 марта состоялись последние очные переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахча в Стамбуле

В мае украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только по вопросу прекращения конфликта.

Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить Владимир Зеленский президент Украины

Организовать встречу на уровне президентов все труднее из-за того, что «есть какая-то линия, которую перейти уже сложно», подчеркнул он.