Лавров прокомментировал планы Запада предоставить Украине РСЗО

Глава МИД России Лавров назвал «рискованным путем» планы Запада предоставить Украине РСЗО

Планы Вашингтона и Лондона предоставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости со ссылкой на эфир телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

По словам главы МИД, Украину «накачивают» оружием и тяжелыми вооружениями. Министр напомнил о решении Вашингтона передать Киеву РСЗО и назвал его рискованным. «Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь», — прокомментировал он.

Лавров добавил, что Запад дает оружие, но погибают украинцы. «В конечном итоге, оружие приведет к гибели еще большего числа украинцев», — подчеркнул министр.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.