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Лавров заявил о запрете Запада для Украины о продолжении переговоров с Россией

Глава МИД Лавров заявил, что Запад еще в марте запретил Украине продолжать переговоры с РФ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что Запад еще в марте, после встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, запретил Украине продолжать переговоры с Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — указал глава МИД.

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По словам Лаврова, после этого позиция Киева существенно изменилась, состоялась провокация в Буче, которая была «очевиднейшим образом инсценирована». Западные СМИ в свою очередь не озвучивали информацию, каким образом там погибли люди, что говорит о нежелании предъявлять какие-либо факты, уточнил министр.

Глава МИД добавил, что Украина стала разменной монетой и инструментом манипуляций в первую очередь для США и Великобритании. Он заключил, что эти страны управляют украинцами для «нанесения поражения России на поле боя», такой позиции придерживается глава евродипломатии Жозеп Боррель, британский премьер-министр Борис Джонсон и ряд американских политиков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что представители стран Запада — США, Великобритании и государств Евросоюза (ЕС) — в последние недели регулярно встречаются для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, при этом Киев в этих дискуссиях не участвует.

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Марина Совина
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