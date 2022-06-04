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Стало известно об обсуждении Западом урегулирования на Украине без Киева

CNN узнал, что США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без участия Киева

Фото: Reuters

Представители стран Запада — США, Великобритании и государств Евросоюза (ЕС) — в последние недели регулярно встречаются для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, при этом Киев в этих дискуссиях не участвует. Об этом стало известно CNN от информированных источников.

Как узнала телекомпания, союзники, в частности, рассматривают предложенный Италией в мае план, предполагающий нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск переговоров Киева и Москвы о будущем Крыма и Донбасса. При этом Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», утверждает СМИ.

По данным телеканала, американские и западные чиновники все больше опасаются, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров». При этом они утверждают, что Вашингтон не давил на Киев, настаивая на определенном плане и не подталкивал украинские власти к переговорам с Москвой. Двое американских чиновников уверяют, что США не поддерживают план, предложенный Италией.

В мае Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. План был разработан МИД Италии и передан в ООН министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня. Далее предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины. На третьем этапе планируется обсудить «территориальные вопросы» конфликта. Четвертый этап включает в себя заключение соглашения о мире и безопасности в Европе. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не получал от властей Италии план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

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Марина Совина
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