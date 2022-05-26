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Лавров опроверг получение плана по мирному урегулированию с Украиной от Италии

Лавров заявил, что узнал о плане Италии по мирному урегулированию с Украиной из СМИ

Фото: пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не получал от властей Италии план по мирному урегулированию ситуации на Украине, он узнал о нем только из средств массовой информации. Цитату приводит ТАСС.

«Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в средствах массовой информации», — с таким опровержением выступил министр.

По мнению Лаврова, его итальянский коллега Луиджи ди Майо занимается рекламой и «активно внедряется в медийное пространство».

При этом ранее замглавы МИД России Андрей Руденко утверждал, будто Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, министерство занималось рассмотрением инициатив, после чего им будет дана оценка.

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Виктория Кондратьева
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