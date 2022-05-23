Россия получила от Италии предложения по урегулированию ситуации на Украине

МИД России сообщил о получении предложений от Италии по урегулированию ситуации на Украине

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, по итогу их рассмотрения будет вынесена соответствующая оценка, сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко, пишет ТАСС.

«Между Россией и Италией он [план] не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Европу убедить Киев в необходимости принять условия Москвы, добавив, что отправка вооружений на Украину превращает Италию в соучастницу конфликта.

19 мая МИД Италии передал план мирного урегулирования на Украине в ООН. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Следующие этапы включают в себя проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины, включение Киева в состав ЕС, решение территориальных вопросов и заключение нового договора о безопасности в Европе.