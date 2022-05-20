Экс-премьер Италии Берлускони призвал Европу убедить Киев принять условия Москвы для мира

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью askanews прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Киеву следует принять предложения Москвы, заявил он.

Берлускони назвал условие для урегулирования кризиса на Украине и призвал Европу убедить Киев в необходимости принять условия Москвы.

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы [президента России Владимира] Путина», — заявил экс-премьер страны в Неаполе.

Политик добавил, что отправка вооружений на Украину превращает Италию в соучастницу конфликта. «Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать», — подчеркнул он.

Ранее Берлускони заявил, что «ни в Европе, ни в мире» нет политиков, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации на Украине. По его мнению, «с такими предпосылками господин Путин далек» от участия в диалоге.