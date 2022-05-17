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Берлускони заявил об отсутствии способных провести переговоры с Россией лидеров

Берлускони считает, что в мире нет способных вести переговоры с Россией по Украине лидеров
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони . Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что «ни в Европе, ни в мире» нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

«Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента России Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой — [генеральный] секретарь НАТО — заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана», — сказал он.

По словам политика, «с такими предпосылками господин Путин далек» от того, чтобы сесть за стол переговоров.

Берлускони добавил, что Италия также участвует в конфликте, поскольку направляет оружие Киеву. Он отметил также, что санкции сильно повлияют на экономику страны. По его словам, еще больший ущерб ожидается в Африке, а затем, возможно, будут «волны беженцев».

В 2021 году Берлускони называл Путина единственным выдающимся лидером. Берлускони и Путина связывают дружеские отношения. Российский президент, поздравляя экс-премьера в 2021 году с юбилеем, в своем письме к имениннику обратился к нему «дорогой Сильвио». В 2019 Берлускони лично встретился с Путиным и обещал добиться снятия санкций с России.

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Марина Совина
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