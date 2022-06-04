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Лавров заявил о грубом ответе НАТО о членстве Украины в альянсе

Лавров заявил, что в НАТО грубо сказали о не касающемся России членстве Украины в альянсе

Фото: Pixabay

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что Североатлантический альянс «достаточно прямо и грубо» ответил Москве о расширении НАТО и вопросе членства в нем Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс планирует и дальше придерживаться позиции невмешательства в происходящее на Украине. По ее словам, эта позиция блока будет оставаться неизменной, поскольку НАТО не хочет становиться стороной конфликта.

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Марина Совина
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