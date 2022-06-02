В США назвали три неизменные позиции НАТО по конфликту на Украине

Постпред США в НАТО Смит заявила о трех неизменных позициях альянса по Украине

Организация Североатлантического договора планирует и дальше придерживаться позиции невмешательства в конфликт на Украине, рассказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, пишет ТАСС.

По ее словам, эта позиция НАТО будет оставаться неизменной, так как альянс не хочет становиться стороной конфликта. Смит отметила, что страны НАТО различаются во взглядах на сложившуюся ситуацию. Она назвала основную причину разногласий: члены НАТО хотят поставлять Киеву разные «наборы вооружений». Есть постоянные взгляды, которые не менялись, уточнила постпред.

Во-первых, союзники едины в том, что не хотят видеть НАТО стороной конфликта. Во-вторых, американский президент Джо Байден неоднократно подчеркивал, что США не будут отправлять войска на Украину. «В-третьих, президент решительно настроен донести до украинцев, что мы находимся не в том положении, чтобы поддержать их вооружением, которое дает возможность наносить удары по российской территории», — подчеркнула Смит.

Ранее она сообщила, что в новой стратегической концепции НАТО Россию хотят провозгласить главной угрозой альянса.