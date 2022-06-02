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В США рассказали о главной угрозе для НАТО

Постпред США Смит: НАТО провозгласит Россию главной угрозой альянса

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В новой стратегической концепции НАТО Россию хотят провозгласить главной угрозой альянса, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, пишет ТАСС.

По ее словам, Североатлантический альянс еще не завершил разработку стратегической концепции. «Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — отметила постпред.

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Политик уточнила, что это «приоритет номер один» для НАТО и останется таковым в ближайшем будущем. Ожидается, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде в конце июня.

В прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса. По утверждению источника Bloomberg, участники НАТО не исключают, что в случае изменения политики Москвы партнерские отношения будут возобновлены.

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Марина Совина
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