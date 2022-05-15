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В новой стратегии НАТО Россию обозначат как непосредственную угрозу

Bloomberg: в новой стратегии НАТО Россия может быть обозначена как непосредственная угроза

Фото: Shutterstock

В новой стратегии НАТО Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник в НАТО.

В прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса. По утверждению источника Bloomberg, участники НАТО не исключают, что партнерские отношения с Москвой будут возбновлены в случае изменения ее политики.

Новая стратегическая концепция также затрагивает вопросы, касающиеся поддержки сопредельных государств, которым грозит агрессия или принуждение. Кроме того, в ней будет очерчена позиция НАТО по поводу Китая и китайско-российских отношений.

Ожидается, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде в конце июня.

Ранее о намерении вступить в Североатлантический альянс сообщили Финляндия и Швеция. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что это не останется без политической реакции.

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Олег Парамонов
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