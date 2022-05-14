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В МИД пообещали ответную реакцию на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко пообещал ответную реакцию на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) не останется без политической реакции. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Его слова в субботу, 14 мая, приводит РИА Новости.

В то же время, пообещал дипломат, решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься не на эмоциях, поскольку последует тщательный и выверенный анализ всех факторов.

«Это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — сказал Грушко.

13 мая глава МИД Финляндии Пекки Хаависто сообщил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. Аналогичный шаг рассматривают и в Швеции: по данным местных СМИ, Стокгольм может направить соответствующую заявку уже 16 мая.

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил желание созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы объяснить свою позицию по вступлению страны в альянс.

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Евгения Куликова
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