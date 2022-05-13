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Президент Финляндии захотел объяснить Путину свою позицию по вступлению в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте позвонит Путину, чтобы объяснить позицию по вступлению в НАТО
Саули Ниинисте

Саули Ниинисте. Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте захотел созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы объяснить свою позицию по вступлению страны в НАТО. Об этом глава государства рассказал газете Dagens Nyheter.

«Я не из тех, кто тихонько крадется из-за угла. Так что да, я позвоню ему и скажу, что ситуация изменилась. Что мы оба знаем», — заявил финский президент. Он уточнил, что в последнем разговоре с Путиным было указано, что Финляндия самостоятельно примет решение относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Ниинисте также добавил, что отношения между Хельсинки и Москвой уже не будут прежними. «Мы не вернемся к тому, к чему привыкли, но Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы у нас не было все время большой напряженности на границе», — заключил он. При этом, по словам политика, стороны могут прагматично заниматься повседневными делами.

Финский глава государства рассказал, что в процессе принятия решения поддержать вступление в НАТО на него повлияли требования России о нерасширении альянса.

По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку в НАТО на следующей неделе. Аналогичный шаг рассматривают и в Швеции: по данным местных СМИ, Стокгольм может направить соответствующую заявку уже 16 мая.

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Виктория Кондратьева
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