Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно

HS: Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО на следующей неделе

Издание Helsingin Sanomat сообщило о планах Финляндии и Швеции подать заявки на вступление в НАТО на следующей неделе.

По информации медиа, одновременная подача заявлений станет свидетельством согласия между двумя странами и желания защищать друг друга. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Швецию и Финляндию вступать в альянс именно сейчас, пока Россия занята военной спецоперацией на Украине. Администрация США обещала свести на нет любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности, если они подадут заявки на вступление в НАТО.

Государства сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что если Финляндия и Швеция войдут в НАТО, то это поспособствует появлению «нового вида Севера», более ответственного, стабильного и сильного.