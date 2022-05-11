Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно

HS: Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО на следующей неделе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Издание Helsingin Sanomat сообщило о планах Финляндии и Швеции подать заявки на вступление в НАТО на следующей неделе.

По информации медиа, одновременная подача заявлений станет свидетельством согласия между двумя странами и желания защищать друг друга. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Швецию и Финляндию вступать в альянс именно сейчас, пока Россия занята военной спецоперацией на Украине. Администрация США обещала свести на нет любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности, если они подадут заявки на вступление в НАТО.

Государства сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что если Финляндия и Швеция войдут в НАТО, то это поспособствует появлению «нового вида Севера», более ответственного, стабильного и сильного.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия назвала «катастрофой для Украины» попытку захвата острова Змеиный
На территории «Азовстали» заметили пламя и клубы дыма
Российский стилист перечислила вечно модные модели кроссовок
Лавров прибыл в Оман
Жители Кузьминок назвали культовые места района
Роспотребнадзор оценил заразность новых вариантов омикрона
Тарасова оценила предстоящую поездку Тутберидзе в США
В США назвали украденную у F-35 технологию китайского J-20
В Турине стартовало «Евровидение-2022»
Участница Pussy Riot Алехина сбежала из России в форме курьера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.