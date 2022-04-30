Президент Финляндии заявил о создании нового Севера при вступлении страны в НАТО

Финский президент объяснил необходимость вступления страны в НАТО действиями России

Актуальность вопроса вступления Финляндии в НАТО повысилась из-за действий России на Украине. Так в интервью газете Ilta-Sanomat, фрагменты из которого приводит РИА Новости, объяснил необходимость присоединения своей страны к альянсу президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Конечно, ситуация с безопасностью изменилась, — констатировал глава государства. — Первое изменение заключалось в том, что Россия пыталась ограничить суверенитет других стран и создать сферу влияния. Второе заключается в том, что Россия использовала военную силу невероятно жестко. И когда сосед ведет себя подобным образом, то, конечно, на это неизбежно должно быть обращено внимание».

Ниинисте добавил, что если Финляндия и Швеция примут решение о вступлении в НАТО, то это поспособствует появлению «нового вида Севера», более ответственного, стабильного и сильного. Окончательного формирования позиций двух стран по этому вопросу, по словам финского лидера, стоит ожидать к 17 мая, когда состоится государственный визит Ниинисте в Стокгольм.

Тем временем в Швеции усомнились в необходимости вступления в НАТО. По словам главы шведского МИД Анны Линде, однозначное решение о этом еще не принято, а в парламенте продолжается обсуждение этой инициативы.