В Швеции усомнились в необходимости вступления в НАТО

Глава МИД Швеции Линде заявила, что страна пока не приняла решение о вступлении в НАТО

Однозначное решение о вступлении Швеции в НАТО еще не принято, в парламенте продолжается обсуждение этой инициативы. Об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде, сообщил финский телеканал MTV.

«В Швеции решение о присоединении к НАТО еще не принято. Обсуждение этого вопроса в парламенте пока продолжается, и процесс присоединения к блоку у нас отличается от финского», — заявила министр.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и Линде заявили, что правительство страны усомнилось в необходимости проведения референдума о вступлении страны в НАТО. По мнению главы МИД, референдум поляризует население, а это «выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию».

11 апреля издание The Times сообщило о намерении Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом. Один из источников — высокопоставленный американский чиновник — заявил, что считает это последствием стратегического просчета России. По словам собеседника издания, вопрос о вступлении еще двух стран в Североатлантический альянс поднимался в ходе недавних переговоров в Европе.