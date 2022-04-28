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Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении страны в НАТО

Премьер и глава МИД Швеции: кабмин страны выступил против референдума о вступлении в НАТО
Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон. Фото: Paul Wennerholm / TT News Agency / Reuters

Правительство Швеции выступило против проведения референдума о вступлении страны в НАТО. Об этом заявили премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде, передает ТАСС.

Глава кабмина подчеркнула, что есть ряд причин, по которым вопрос о присоединении к Североатлантическому блоку не стоит выносить на референдум. «Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить», — уточнила она.

Глава МИД, в свою очередь, напомнила, что политика безопасности государства определяется правительством. По ее словам, у большинства стран-членов НАТО не было подобного референдума. Линде добавила, что референдум поляризует население, а это «выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию».

Ранее сообщалось, что правительство Швеции не планирует проводить референдум по вопросу вхождения страны в состав НАТО, поскольку там считают, что мнение местных жителей достаточно хорошо отражено в шведских СМИ. К проведению референдума призывала шведская Левая партия.

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Виктория Кондратьева
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