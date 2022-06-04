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Лавров уличил Киев в непредъявлении имен погибших в провокации в Буче

Лавров заявил, что Киев так и не предъявил имена погибших в провокации в Буче

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Радио и телевидение Республики Сербской» уличил киевские власти в том, что после того, как была вброшена провокация о Буче, показанные западными каналами имена погибших так и не были никому предъявлены, ровно как и данные о характере их ранений, передает РИА Новости.

«Три дня спустя после того, как российские военнослужащие вышли из этого района, там жили люди, мэр разъезжал по улицам. И только через трое суток там нашли тела. До сих пор имена погибших в Буче, показанных западными телевизионными каналами и социальными сетями, никто никому не предъявил и не озвучил информацию, какого рода ранения были у этих людей, приведшие их к гибели», — заявил российский министр иностранных дел.

По его словам, это является очередным доказательством того, что западные страны не собираются предоставлять никаких фактов, а лишь предпринимают попытки создавать громкие провокации.

Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя рассказал, что под давлением фактов даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители в Буче погибли не от огнестрельных ранений, как это утверждала украинская сторона, а от старых артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ.

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Марина Совина
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