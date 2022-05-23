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Небензя высказался о ситуации в Буче

Небензя заявил о признании западными СМИ гибели жителей Бучи от украинской артиллерии
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Западные СМИ признали, что многие жители украинской Бучи погибли в результате артиллерийских ударов ВСУ. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопиющий пример — раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданского населения в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки», — сказал Небензя.

Постпред отметил, что под давлением фактов даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители в Буче погибли не от огнестрельных ранений, как это утверждала украинская сторона, а от старых артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ.

Ранее суд на Украине приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. По версии обвинения, 21-летний контрактник убил мирного жителя в Буче.

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Варвара Кошечкина
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