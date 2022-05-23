Российского солдата приговорили к пожизненному сроку на Украине

Суд на Украине приговорил солдата ВС РФ Шишимарина к пожизненному лишению свободы

Суд на Украине приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Как уточняет РИА Новости, солдата обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявил судья в ходе заседания.

Отмечается, что приговор можно будет обжаловать в апелляционном суде.