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Российского солдата приговорили к пожизненному сроку на Украине

Суд на Украине приговорил солдата ВС РФ Шишимарина к пожизненному лишению свободы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Суд на Украине приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Как уточняет РИА Новости, солдата обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявил судья в ходе заседания.

Отмечается, что приговор можно будет обжаловать в апелляционном суде.

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Варвара Кошечкина
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