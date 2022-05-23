Кремль отреагировал на ситуацию с судом над российским солдатом на Украине

Песков: в Москве взволнованы ситуацией с судом на Украине над контрактником Шишимариным

В Москве взволнованы ситуацией с судом на Украине над российским контрактником Вадимом Шишимариным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС.

Он отметил, что российская сторона будет искать варианты для защиты солдата Шишимарина. Песков подчеркнул, что Россия сейчас лишена возможности «защищать его интересы на месте».

«Фактически деятельность наших учреждений на Украине просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне суд в Киеве начал оглашать приговор 21-летнему российскому контрактнику Вадиму Шишимарину по делу об убийстве мирного жителя в Буче. Украинская прокуратура требует для него пожизненное наказание.

Ранее Песков призвал провести независимое и беспристрастное расследование ситуации в Буче.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в городе Буча под Киевом. На опубликованных изданиями кадрах были видны тела людей, которые лежали на улицах города после ухода из него российских войск.

Минобороны России назвало обвинения Украины в массовых убийствах провокацией. В ведомстве подчеркнули, что свидетельства о совершенных преступлениях в Буче появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.