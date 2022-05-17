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В Кремле призвали провести беспристрастное расследование ситуации в Буче

Песков: нужно провести независимое и беспристрастное расследование ситуации в Буче

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Необходимо провести независимое и беспристрастное расследование трагедии в украинском городе Буча в Киевской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию в Буче инсценировкой, которая была подхвачена СМИ и распространена разными политиками. Этот процесс продолжается, подчеркнул он.

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«Поэтому, конечно, необходимо беспристрастное, независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду», — сказал Песков.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в городе Буча под Киевом. На опубликованных изданиями кадрах были видны тела людей, которые лежали на улицах города после ухода из него российских войск.

Минобороны России назвало обвинения Украины в массовых убийствах провокацией. В ведомстве подчеркнули, что свидетельства о совершенных преступлениях в Буче появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кадры из Бучи срежиссированной постановкой и спектаклем, который рассчитан на западного зрителя.

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Анастасия Шейкина
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