Володин назвал провокацией ситуацию в Буче

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал провокацией ситуацию городе Буча под Киевом

Ситуация в городе Буча в Киевской области является провокацией, чтобы дискредитировать Россию. Об этом написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин назвал кадры из украинского города срежиссированной постановкой и спектаклем, который рассчитан на западного зрителя. По его мнению, странам НАТО не нужно расследование произошедшего — они назначили виновного заранее. Это доказывает тот факт, что Великобритания дважды заблокировала проведение срочного заседания Совбеза ООН, которое запросила Россия в связи с ситуацией в Буче.

«Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры.

США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме», — написал политик в Telegram.

По его словам, провокация в Буче сделана с целью обосновать санкции, введенные против России, а также поставки оружия и другие недружественные действия. Также ее целью является обострение ситуации на Украине.