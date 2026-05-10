Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 10 мая 2026Россия

Многодетная мать потеряла сознание и не выжила на процедурах в санатории

KP.RU: Многодетная мать потеряла сознание и не выжила в санатории в Башкирии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Многодетная мать из Уфы Елена Лукманова потеряла сознание в башкирском санатории во время процедур и не выжила. Об этом пишет KP.RU.

Лукманова отдыхала в санатории на новогодних каникулах вместе с мужем и двумя младшими детьми. 9 января она с супругом отправилась на ингаляции ромашкой. В какой-то момент россиянке стало плохо, она отложила маску для ингаляции и использовала свой препарат от астмы.

«Пришел врач, дали ей лекарство и сделали противоаллергенный укол. Буквально через две минуты она теряет сознание, ноги подкашиваются, она падает», — заявил муж Лукмановой. По словам собеседника журналистов, была вызвана скорая помощь, но спасти его жену не удалось.

Вскрытие показало, что у Лукмановой случился анафилактический шок, говорится в материале. Супруг россиянки полагает, что в случившемся виноваты сотрудники санатория. «С момента трагедии прошло уже четыре месяца — за это время уголовное дело дважды возбуждалось и столько же раз его отменяли по решению прокуратуры», — также заявили в издании.

В Следственном комитете по Башкирии журналистам сообщили, что была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. «По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пропавшая при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Туапсе 14-летняя школьница не выжила. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле потребовали разъяснений от Армении. Причиной стали антироссийские заявления Зеленского в Ереване

    Норвежский школьник случайно нашел древний меч викингов

    Многодетная мать потеряла сознание и не выжила на процедурах в санатории

    Назван фаворит матча между «Реалом» и «Барселоной»

    КНДР приняла закон о защите Ким Чен Ына с помощью ядерного оружия

    Аналитик высказался о переходе ЕС на российские энергоносители

    В США заявили о продолжении переговорного процесса с Ираном по урегулированию конфликта

    Менеджер Чимаева рассказал о его состоянии после поражения от Стрикленда

    Врач назвал незаметно убивающую здоровье сердца привычку

    Германия отвергла предложение Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok