Многодетная мать потеряла сознание и не выжила на процедурах в санатории

KP.RU: Многодетная мать потеряла сознание и не выжила в санатории в Башкирии

Многодетная мать из Уфы Елена Лукманова потеряла сознание в башкирском санатории во время процедур и не выжила. Об этом пишет KP.RU.

Лукманова отдыхала в санатории на новогодних каникулах вместе с мужем и двумя младшими детьми. 9 января она с супругом отправилась на ингаляции ромашкой. В какой-то момент россиянке стало плохо, она отложила маску для ингаляции и использовала свой препарат от астмы.

«Пришел врач, дали ей лекарство и сделали противоаллергенный укол. Буквально через две минуты она теряет сознание, ноги подкашиваются, она падает», — заявил муж Лукмановой. По словам собеседника журналистов, была вызвана скорая помощь, но спасти его жену не удалось.

Вскрытие показало, что у Лукмановой случился анафилактический шок, говорится в материале. Супруг россиянки полагает, что в случившемся виноваты сотрудники санатория. «С момента трагедии прошло уже четыре месяца — за это время уголовное дело дважды возбуждалось и столько же раз его отменяли по решению прокуратуры», — также заявили в издании.

В Следственном комитете по Башкирии журналистам сообщили, что была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. «По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

