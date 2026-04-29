09:44, 29 апреля 2026

Стало известно о судьбе пропавшей после атаки ВСУ две недели назад школьницы из Туапсе

«Лиза Алерт»: Пропавшая при атаке ВСУ в Туапсе школьница не выжила
Майя Назарова

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Пропавшая при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Туапсе 14-летняя школьница не выжила. Ее искали на протяжении двух недель. Такая информация о ее судьбе появилась в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт», передает «Абзац».

Как стало известно, волонтеры нашли девушку без признаков жизни. Обстоятельства обнаружения не приводятся.

Ее искали на протяжении почти двух недель. До этого сообщалось, что рядом с лесом заметили четкий след босой ноги 36 размера, в результате к поискам подключились добровольцы со всего Краснодарского края. По информации волонтера Анатолия Землякова, отсутствие тела стало главным сигналом к тому, что девочка могла быть жива.

Утром 16 апреля беспилотник ударил по дому, когда вся семья спала. Родителям удалось выбраться и вывести из огня родственников — брата жены, который является инвалидом с детства, а также пожилых родителей. Бабушка успела вынести на руках семилетнюю внучку. В это время 14-летняя школьница исчезла. Отец пытался вернуться за ней, но сильный пожар уже не дал ему попасть внутрь. При разборе завалов останков несовершеннолетней не обнаружили.

    Последние новости

    ФСБ предотвратила подрыв одного из руководителей правоохранительных органов в Крыму

    Газманов раскрыл детали своего райдера

    Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

    Раскрыты детали задержания обвиняемого в покушении на Трампа

    Раскрыт новый смартфон Xiaomi

    Стало известно о судьбе пропавшей после атаки ВСУ две недели назад школьницы из Туапсе

    Раскрыты подробности о подготовке к началу выпуска кроссовера Azimut

    Знакомые бежавшего к ВСУ российского военного уличили его во лжи о службе и достижениях

    Взятка в два миллиона рублей стоила российскому чиновнику десяти лет свободы

    Кардиохирург предостерег от употребления «жидкой смерти»

    Все новости
