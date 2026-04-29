Стало известно о судьбе пропавшей после атаки ВСУ две недели назад школьницы из Туапсе

«Лиза Алерт»: Пропавшая при атаке ВСУ в Туапсе школьница не выжила

Пропавшая при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Туапсе 14-летняя школьница не выжила. Ее искали на протяжении двух недель. Такая информация о ее судьбе появилась в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт», передает «Абзац».

Как стало известно, волонтеры нашли девушку без признаков жизни. Обстоятельства обнаружения не приводятся.

Ее искали на протяжении почти двух недель. До этого сообщалось, что рядом с лесом заметили четкий след босой ноги 36 размера, в результате к поискам подключились добровольцы со всего Краснодарского края. По информации волонтера Анатолия Землякова, отсутствие тела стало главным сигналом к тому, что девочка могла быть жива.

Утром 16 апреля беспилотник ударил по дому, когда вся семья спала. Родителям удалось выбраться и вывести из огня родственников — брата жены, который является инвалидом с детства, а также пожилых родителей. Бабушка успела вынести на руках семилетнюю внучку. В это время 14-летняя школьница исчезла. Отец пытался вернуться за ней, но сильный пожар уже не дал ему попасть внутрь. При разборе завалов останков несовершеннолетней не обнаружили.