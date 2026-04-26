23:43, 26 апреля 2026

В российском городе нашли след пропавшей при атаке ВСУ школьницы

«КП»: В Туапсе нашли след пропавшей при атаке ВСУ школьницы Леры Боковой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

В Туапсе нашли новые следы 14-летней школьницы Леры Боковой, которая пропала после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в ночь на 16 апреля. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Утром беспилотник ударил по дому, когда вся семья спала. Родителям удалось выбраться и вывести из огня родственников — брата жены, который является инвалидом с детства, а также пожилых родителей. Бабушка успела вынести на руках семилетнюю внучку. В это время 14-летняя Лера пропала. Отец пытался вернуться за ней, но сильный пожар уже не дал ему попасть внутрь. Сначала предполагалось, что девочка погибла, однако при разборе завалов ее останков обнаружено не было.

Позже рядом с лесом обнаружили четкий след босой ноги 36 размера, в результате к поискам подключились волонтеры со всего Краснодарского края. По словам волонтера Анатолия Землякова, отсутствие тела стало главным сигналом к тому, что девочка может быть жива.

Ранее сообщалось, что мать 14-летней Леры из Туапсе, пропавшей после прилета дрона по дому, верит, что дочь жива и просит усилить поиски. У матери есть и распечатка звонков с телефона подростка. После случившегося кто-то пытался с него позвонить, указала она.

