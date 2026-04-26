20:53, 26 апреля 2026Россия

Мать девочки из Туапсе рассказала о найденном следе при поисках дочери

Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Мать 14-летней Леры из Туапсе, пропавшей после прилета дрона по дому, верит, что дочь жива и просит усилить поиски. Об этом пишет Russia Today (RT) со ссылкой на заявление женщины.

Девочку с 16 апреля ищет благотворительный фонд «Ратиборец», в поисках также участвуют волонтеры, рассказала она. За это время им удалось найти след от ботинка 36-го размера. Со слов волонтеров, дроны и тепловизоры зафиксировали и перемещения самой Леры.

У матери есть и распечатка звонков с телефона подростка. После случившегося кто-то пытался с него позвонить, указала она.

По данным канала Baza, след пропавшей два дня назад девочки взяла и собака поисковиков. Но поиски усложнила погода: дождь размывает следы и запахи улетучиваются, из-за чего шансы найти подростка снижаются с каждым днем.

Лера была дома в тот день, когда в комнату, где она проживала, влетел беспилотник, говорит ее мать. Женщина в момент происшествия бросилась спасать семилетнюю внучку, за дочерью же прыгать в пожар пытался отец. Но Леру найти не удалось, как и следов ее гибели. Родители предполагают, что дочь была выброшена из дома взрывной волной, и в состоянии шока могла побежать в сторону леса.

Ранее сообщалось, что спустя пять дней потушен пожар, возникший на морском терминале в Туапсе из-за атаки беспилотников ВСУ.

    Последние новости

    Трамп дал Ирану три дня

    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

    На западе Украины поднялась мощная буря со смерчем

    Стало известно о росте небоевых потерь ВСУ из-за инфекций

    Раскрыты последствия новых санкций против России для Европы

    Зумеры признались в нелюбви к интернету

    Глава МИД Ирана поехал в Москву

    Трамп высказался о работе Секретной службы после покушения на него

    Открывший огонь на приеме у Трампа американец разослал манифест с целями покушения

    Гости хватали бутылки вина во время стрельбы на ужине с Трампом и попали на видео

    Все новости
