Мать девочки из Туапсе рассказала о найденном следе при поисках дочери

RT: Родители Леры из Туапсе попросили усилить поиски после нахождения ее следа

Мать 14-летней Леры из Туапсе, пропавшей после прилета дрона по дому, верит, что дочь жива и просит усилить поиски. Об этом пишет Russia Today (RT) со ссылкой на заявление женщины.

Девочку с 16 апреля ищет благотворительный фонд «Ратиборец», в поисках также участвуют волонтеры, рассказала она. За это время им удалось найти след от ботинка 36-го размера. Со слов волонтеров, дроны и тепловизоры зафиксировали и перемещения самой Леры.

У матери есть и распечатка звонков с телефона подростка. После случившегося кто-то пытался с него позвонить, указала она.

По данным канала Baza, след пропавшей два дня назад девочки взяла и собака поисковиков. Но поиски усложнила погода: дождь размывает следы и запахи улетучиваются, из-за чего шансы найти подростка снижаются с каждым днем.

Лера была дома в тот день, когда в комнату, где она проживала, влетел беспилотник, говорит ее мать. Женщина в момент происшествия бросилась спасать семилетнюю внучку, за дочерью же прыгать в пожар пытался отец. Но Леру найти не удалось, как и следов ее гибели. Родители предполагают, что дочь была выброшена из дома взрывной волной, и в состоянии шока могла побежать в сторону леса.

Ранее сообщалось, что спустя пять дней потушен пожар, возникший на морском терминале в Туапсе из-за атаки беспилотников ВСУ.