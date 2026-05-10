Назван фаворит матча между «Реалом» и «Барселоной»

На победу «Барселоны» над «Реалом» можно поставить с коэффициентом 1,67

Букмекеры назвали фаворита в матче 35-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению специалистов, наиболее вероятным победителем встречи являются сине-гранатовые. На их успех можно поставить с коэффициентом 1,67.

На победу «Реала» принимаются ставки с коэффициентом 4,50. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,80. Букмекеры также считают, что матч получится результативным: на то, что в матче забьют более двух голов, принимаются ставки с коэффициентом 1,34.

Матч пройдет в воскресенье, 10 мая. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.