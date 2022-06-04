Лавров заявил о давней работе сотрудников ЦРУ и британских спецслужб на Украине

Лавров заявил, что британские спецслужбы работают на Украине уже около 10 лет

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Радио и телевидение Республики Сербской» рассказал, что большое количество сотрудников ЦРУ и британских спецслужб работают на Украине уже достаточно давно, передает ТАСС.

«Параллельно, никаких сомнений не оставалось, Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют», — заявил российский министр иностранных дел.

По его словам, западные страны намерено создавали из Украины плацдарм, целью которого является сдерживание России и угрозы в ее сторону, а Киев, в свою очередь, должен был предоставить особый статус Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), что позволило бы им оставаться в составе Украины. Он отметил, что это стало главной причиной, по которой Москва была вынуждена признать эти республики.

Ранее эксперт, занимавшийся вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте при 40-м президенте США Рональде Рейгане, Хью Де Сантис призвал НАТО подтолкнуть Киев к переговорам с Россией.