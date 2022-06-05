Зеленского уличили в безразличии к собственному народу

Политолог Корнилов заявил, что ВСУ бомбят жителей территорий, которые они считают своими

Политолог Владимир Корнилов в интервью изданию «Украина.ру» уличил президента Украины Владимира Зеленского и власти страны в том, что они проявляют безразличие к собственному народу. По его словам, наглядным примером являются действия Киева в отношении территорий, которые они до сих пор считают своими.

«Показателен тот факт, что Украина теперь старается бомбить, наносить удары по тем городам и регионам, которые она еще недавно считала своими, и вроде, судя по заявлениям Зеленского, считает своими до сих пор. Это показывает действительное отношение к своему народу, к тому народу, который Киев официально объявляет своим», — заявил эксперт.

Он добавил, что СМИ западных стран совершенно не освещают тему обстрелов мирного населения ВСУ. Корнилов подчеркнул, что таким образом мировое сообщество пытаются оградить от информации о том, что поставляемое Украине вооружение на самом деле используется для уничтожения мирных жителей, включая детей.

Ранее в Риме протестующие потребовали расследовать преступления Вооруженных сил Украины в Донбассе с 2014 года и начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).