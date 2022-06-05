В Риме протестующие потребовали расследовать преступления ВСУ в Донбассе

В Риме участники митинга начали сбор подписей за расследование преступлений ВСУ в Донбассе

В Риме протестующие потребовали расследовать преступления Вооруженных сил Украины в Донбассе с 2014 года и начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал организатор акции, глава политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет, его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что на митинг собралось около тысячи человек, несмотря на жару в 33 градуса. Манифестанты выступают за выход Италии из НАТО и прекращение поставок вооружений Киеву.

Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт Амедео Авондет глава политической организации «Единая Италия»

Авондет рассказал, что Россия приняла участие в митинге дистанционно, на связи с Римом были представители партии «Единая Россия».

Глава политорганизации подчеркнул, что разрешить конфликт в Донбассе при участии ООН можно будет только после того, как Россия вновь будет включена в международную политику.

Ранее издание Analisi Difesa писало, что название вооружений, которые Украине наряду с другими странами поставляет Италия, вопреки попыткам итальянских властей сохранить секретность, становится достоянием общественности.

В статье указывалось, что из-за негативного отношения населения к происходящему Рим старается скрывать данные о поставках вооружения, однако сделать это не получается в том числе и потому, что на сайте Минобороны Украины каждый день появляются статьи, в которых рассказывается об успешном использовании полученного оружия.

Заявления об антироссийских настроениях в Италии — мистификация

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что слова об антироссийских настроениях в стране являются мистификацией и провокациями. Он подчеркнул, что страна с уважением относится к народу России и «всегда продолжит его уважать», передает агентство ANSA.

В Италии никто не проводит антироссийскую кампанию. Хватит этой мистификации реальности и провокаций. С Россией надо поддерживать открытый канал диалога, потому что только Россия может принести нам мир Луиджи Ди Майо глава МИД Италии

Ранее Ди Майо указал на необходимость прекратить «мировую хлебную войну» и призвал президента России Владимира Путина как можно скорее достичь мирного договора. Он отметил, что от позиции российского лидера в данной ситуации многое зависит.

План Италии по урегулированию на Украины

В мае Италия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу план мирного урегулирования на Украине. Документ, который содержит четыре этапа, разработал МИД республики.

Первый шаг предполагает прекращение огня, это откроет возможность для дальнейших мирных переговоров. Среди наблюдателей обозначены Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль.

На втором этапе ожидается демилитаризация фронта и обсуждение международного нейтрального статуса Украины. Также рассматривается включение страны в состав Европейского союза.

Далее планируется обсуждение территориальных вопросов конфликта. Италия предложила вернуть в состав Украины на условиях полной автономии Крым и республики Донбасса, им гарантируется право на культурную и языковую принадлежность, самоуправление и самостоятельное обеспечение безопасности.

На четвертом, заключительном этапе предполагается соглашение о мире и безопасности в Европе. Россия должна отвести войска с занятых территорий, после чего последует постепенная отмена санкций.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не получал от властей Италии план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Бывший министр внутренних дел Италии, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, ранее открыто симпатизировавший президенту России, хотел приехать в Москву с «мирной миссией». Планы были пересмотрены из-за негативной реакции сторонников по партии и премьера Италии Марио Драги на его отъезд. Отмечалось, что экс-министр и его команда собирались напрямую предложить Путину прекратить специальную военную операцию на Украине и думали представить российскому лидеру мирный план из четырех пунктов.

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