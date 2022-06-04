Глава МИД Италии призвал Путина скорее достичь мирного договора

Глава МИД Италии Ди Майо заявил о необходимости остановить «мировую хлебную войну»

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекратить «мировую хлебную войну» и призвал президента РФ Владимира Путина как можно скорее достичь мирного договора. Его слова приводит РИА Новости.

«Мировая хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем», — сказал Ди Майо.

Он призвал российского лидера «как можно скорее достичь мирного договора, который проходит через договор о зерне». Ди Майо отметил, что от позиции российского президента в данной ситуации многое зависит.

Ранее сообщалось, что бывший министр внутренних дел Италии, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, ранее открыто симпатизировавший президенту России хотел приехать в Москву с «мирной миссией». Планы были пересмотрены из-за негативной реакции сторонников по партии и премьера Италии Марио Драги на отъезд Сальвини.