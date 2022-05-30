В Италии передумали предлагать Путину мирный план по Украине

Лидер итальянской «Лиги» Сальвини планировал предложить Путину мирный план по Украине

Бывший министр внутренних дел Италии, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, ранее открыто симпатизировавший президенту России Владимиру Путину, хотел приехать в Москву с «мирной миссией». Об этом в интервью газете Repubblica сообщил бывший депутат партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Антонио Капуано.

Поездка Сальвини в российскую столицу должна была состояться 29 мая, и, как утверждает Капуано, Путин лично был проинформирован о ней. Однако планы были пересмотрены из-за негативной реакции сторонников по партии и премьера Италии Марио Драги на отъезд Сальвини. По словам консультанта политика, поездка была почти готова и ее целью было напрямую предложить Путину прекратить специальную военную операцию на Украине.

По словам Капуано, Сальвини и его команда думали представить российскому президенту мирный план из четырех пунктов. Первый пункт — определить нейтральную площадку для начала переговоров, ею могут стать либо Турция, либо Ватикан. Следом Капуано указывает на необходимость назначения трех гарантов безопасности, Италии, Франции и Германии, а также назначение морального гаранта — возможно Папы Римского.

«Третий пункт: стороны должны сесть за стол только после прекращения огня. И во главе переговорной повестки мы видим разблокировку судов, перевозящих зерно и гуманитарную помощь. Четвертый пункт: визит крупной международного авторитета в Москву и Киев. Вы спросите меня еще раз, говорю ли я о Папе [Римском], но я не могу подтвердить это», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. План был разработан МИД Италии и передан в ООН министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня. Далее предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины. На третьем этапе планируется обсудить «территориальные вопросы» конфликта. Четвертый этап включает в себя заключение соглашения о мире и безопасности в Европе. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не получал от властей Италии план по мирному урегулированию ситуации на Украине.