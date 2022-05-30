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В Италии передумали предлагать Путину мирный план по Украине

Лидер итальянской «Лиги» Сальвини планировал предложить Путину мирный план по Украине

Фото: Mauro Scrobogna / globallookpress.com

Бывший министр внутренних дел Италии, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, ранее открыто симпатизировавший президенту России Владимиру Путину, хотел приехать в Москву с «мирной миссией». Об этом в интервью газете Repubblica сообщил бывший депутат партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Антонио Капуано.

Поездка Сальвини в российскую столицу должна была состояться 29 мая, и, как утверждает Капуано, Путин лично был проинформирован о ней. Однако планы были пересмотрены из-за негативной реакции сторонников по партии и премьера Италии Марио Драги на отъезд Сальвини. По словам консультанта политика, поездка была почти готова и ее целью было напрямую предложить Путину прекратить специальную военную операцию на Украине.

По словам Капуано, Сальвини и его команда думали представить российскому президенту мирный план из четырех пунктов. Первый пункт — определить нейтральную площадку для начала переговоров, ею могут стать либо Турция, либо Ватикан. Следом Капуано указывает на необходимость назначения трех гарантов безопасности, Италии, Франции и Германии, а также назначение морального гаранта — возможно Папы Римского.

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«Третий пункт: стороны должны сесть за стол только после прекращения огня. И во главе переговорной повестки мы видим разблокировку судов, перевозящих зерно и гуманитарную помощь. Четвертый пункт: визит крупной международного авторитета в Москву и Киев. Вы спросите меня еще раз, говорю ли я о Папе [Римском], но я не могу подтвердить это», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. План был разработан МИД Италии и передан в ООН министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня. Далее предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины. На третьем этапе планируется обсудить «территориальные вопросы» конфликта. Четвертый этап включает в себя заключение соглашения о мире и безопасности в Европе. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не получал от властей Италии план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

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Элла Саад
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