Analisi Difesa: поставляемое ВСУ итальянское оружие переходит в руки российских военных

Название вооружений, которые Украине наряду с другими странами поставляет Италия, вопреки попыткам итальянских властей сохранить секретность, становится достоянием общественности, пишет Analisi Difesa, критикуя украинскую сторону, которая сообщает о полученных от западных стран оружии и военной технике.

В статье указывается, что из-за негативного отношения населения к происходящему Рим старается скрывать данные о поставках вооружения, однако сделать это не получается в том числе и потому, что на сайте Минобороны Украины каждый день появляются статьи, в которых рассказывается об успешном использовании полученного оружия. Кроме того, информацию об отнятой у украинских военных технике публикуют представители Донецкой и Луганской народных республик, а также российское оборонное ведомство.

«Практически сразу становятся известны типы минометов, зенитных и противотанковых ракет, другого индивидуального вооружения, артиллерии, которые были переданы украинской армии», — отмечает автор материала, сравнивая украинские власти с известным своей болтливостью персонажем комедий Пульчинеллем.

Автор также возмутился тем, что приобретенное за счет итальянских налогоплательщиков вооружение становится трофеями российских военных. Журналист считает, что Риму следует раскрыть объемы военной помощи Киеву.

Ранее сотрудник Норвежского института международных отношений (НИМО) Юлия Вильхельмсен назвала причиной поставок оружия Украине давление со стороны Соединенных Штатов.