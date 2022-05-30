В Норвегии назвали причину поставок оружия Украине

Klassekampe: Норвегия поставляет Украине оружие под давлением США

Норвегия поставляет Украине тяжелую артиллерию, находясь под давлением Соединенных Штатов, пишет Klassekampe со ссылкой на старшего научного сотрудника Норвежского института международных отношений Юлию Вильхельмсен.

В статье отмечается, что ранее министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву объявил, что Норвегия наряду с другими странами направит Украине артиллерийские системы. В свою очередь норвежские власти из-за вопросов безопасности не стали подтверждать данные заявления, однако речь, скорее всего, о самоходных артиллерийских установках M109 A3GN.

По мнению Вильхельмсен, причин для отправки Украине тяжелого оружия у Норвегии несколько. Прежде всего это проявление солидарности с Украиной на новом этапе боевых действий. Однако при этом за эскалацией оружейной поддержки не стоит лишь добрая воля Осло, считает специалист.

«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад США: они посылают все более тяжелое вооружение и все больше. Речь идет уже не только о самозащите, а о чем-то большем», — отметила она.

Вашингтон не раз заявлял, что его цель — ослабить Москву, причем некоторые даже высказывались о необходимости смены режима в Кремле. По мнению Вильхельмсен, именно эти цели могут стоять за американскими шагами на Украине, поскольку военный конфликт может перерасти в противостояние держав.

При этом специалист отметила, что риск эскалации конфликта за последние месяцы вырос, так как стороны не заинтересованы в переговорах. Кроме того, если Запад продолжит масштабные оружейные поставки украинской стороне, то Кремль будет действовать «жестко и решительно», так как потеря Крыма «неприемлема», а возможная смена режима — «экзистенциальная угроза для всей путинской элиты».

«Сейчас мы наблюдаем интересный момент. В Европе практически не осталось нейтральных государств, и все действующие лица по обе стороны новой границы между Востоком и Западом утверждают, что иного выбора у них не осталось и их действия [поставки оружия] — единственный вариант. Но на самом деле суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — заключила она.

Ранее госсекретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил отказом на предложение Польши делиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. Он отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в Пенсионный фонд, который позволяет содержать «будущие поколения норвежцев».