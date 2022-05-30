В Норвегии назвали причину поставок оружия Украине
Норвегия поставляет Украине тяжелую артиллерию, находясь под давлением Соединенных Штатов, пишет Klassekampe со ссылкой на старшего научного сотрудника Норвежского института международных отношений Юлию Вильхельмсен.
В статье отмечается, что ранее министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву объявил, что Норвегия наряду с другими странами направит Украине артиллерийские системы. В свою очередь норвежские власти из-за вопросов безопасности не стали подтверждать данные заявления, однако речь, скорее всего, о самоходных артиллерийских установках M109 A3GN.
По мнению Вильхельмсен, причин для отправки Украине тяжелого оружия у Норвегии несколько. Прежде всего это проявление солидарности с Украиной на новом этапе боевых действий. Однако при этом за эскалацией оружейной поддержки не стоит лишь добрая воля Осло, считает специалист.
«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад США: они посылают все более тяжелое вооружение и все больше. Речь идет уже не только о самозащите, а о чем-то большем», — отметила она.
Вашингтон не раз заявлял, что его цель — ослабить Москву, причем некоторые даже высказывались о необходимости смены режима в Кремле. По мнению Вильхельмсен, именно эти цели могут стоять за американскими шагами на Украине, поскольку военный конфликт может перерасти в противостояние держав.
При этом специалист отметила, что риск эскалации конфликта за последние месяцы вырос, так как стороны не заинтересованы в переговорах. Кроме того, если Запад продолжит масштабные оружейные поставки украинской стороне, то Кремль будет действовать «жестко и решительно», так как потеря Крыма «неприемлема», а возможная смена режима — «экзистенциальная угроза для всей путинской элиты».
«Сейчас мы наблюдаем интересный момент. В Европе практически не осталось нейтральных государств, и все действующие лица по обе стороны новой границы между Востоком и Западом утверждают, что иного выбора у них не осталось и их действия [поставки оружия] — единственный вариант. Но на самом деле суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — заключила она.
Ранее госсекретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил отказом на предложение Польши делиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. Он отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в Пенсионный фонд, который позволяет содержать «будущие поколения норвежцев».