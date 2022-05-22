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Норвегия отказалась делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

В МИД Норвегии отказались от призыва Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Государственный секретарь в министерстве иностранных дел (МИД) Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил отказом на предложение Польши делиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. Об этом пишет норвежская газета Aftenposten.

Петерссон отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в пенсионный фонд, который позволяет содержать «будущие поколения норвежцев».

В результате спецоперации на Украине доходы [Норвегии] от продажи нефти увеличились, несмотря на это стоимость фонда упала

Эйвинд Вад Петерссонгосударственный секретарь в МИД Норвегии

По словам Петерсона, несмотря на то что доходы от продажи нефти увеличились в результате кризиса на Украине, объем его средств снизился примерно на 550 миллиардов норвежских крон, в частности, из-за падения фондового рынка.

Петерссон подчеркнул, что экономика и потребители в Норвегии также страдают от повышения цен на электроэнергию и бензин. Он добавил, что страна уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и внесет «значительно больший вклад».

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Предложение Польши

По словам главы польского кабмина, Норвегия из-за роста цен на энергоносители на фоне российской военной спецоперации на Украине дополнительно получит свыше 100 миллиардов евро с продажи газа и нефти.

Прибыль от нефти и газа небольшого государства с 5 миллионами населения, каким является Норвегия, превысит 100 миллиардов евро. Дорогие норвежские друзья, это несправедливо

Матеуш Моравецкийпремьер-министр Польши

Польский премьер заявил, что иметь такие прибыли – «это болезнь». Он отметил, что получение дополнительных прибылей в сложившихся условиях является «жированием на войне», и подчеркнул, что норвежские власти должны «немедленно поделиться» заработанными средствами.

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На предложение Моравецкого ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Польша хочет «присвоить» себе доходы Украины.

Просто доходы Киева — это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Что в России?

Обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в своей статье для французского издания Echos обратил внимание, что Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен.

Журналист подчеркнул, что члены Европейского союза (ЕС) ежедневно отправляют 200 миллионов долларов «Газпрому», несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».

Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья

Винсент Коленобозреватель

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что стоимость голубого топлива в настоящее время в три-пять раз выше, чем была в аналогичный период в прошлом году. По его словам, цены на газ в Европе держатся в среднем на уровне выше тысячи долларов за тысячу кубометров уже на протяжении восьми месяцев.

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Марина Совина
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Норвегия отказалась делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
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