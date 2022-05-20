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Названа причина рекордных доходов России от поставок газа в Европу

Замглавы ФНЭБ Гривач назвал рост цен на газ причиной рекордных доходов России

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress.com

Россия сможет добиться рекордного дохода от поставок газа в Европу в 2022 году за счет аномально высоких цен на топливо, считает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Рекордная выручка формируется за счет аномально высоких или, можно сказать, космических цен на газ в Европе, которые держатся в среднем на уровне выше тысячи долларов за тысячу кубометров уже на протяжении восьми месяцев», — высказался эксперт по энергетике.

Гривач отметил, такая стоимость за топливо в три-пять раз выше, чем была в аналогичный период в прошлом году.

Ранее стало известно, что Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен, сообщил обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в своей статье для французского издания Echos.

Журналист подчеркнул, что члены Европейского союза (ЕС) ежедневно отправляют 200 миллионов долларов «Газпрому», несмотря на санкции, громкие заявления и обещания эмбарго.

Ранее аналитики Fitch Ratings предрекли странам Европы макроэкономический шок в случае внезапного прекращения поставок нефти и газа из России.

Сейчас Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России. Одной из главных его составляющих должен стать запрет на импорт российской нефти. Однако члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах такого эмбарго.

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Виктория Немис
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