В Польше предложили Норвегии поделиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Премьер Польши предложил Норвегии поделиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Власти Норвегии должны поделиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости в воскресенье, 22 мая.

По словам главы польского кабмина, Норвегия из-за роста цен на энергоносители на фоне российской военной спецоперации на Украине дополнительно получит свыше 100 миллиардов евро с продажи газа и нефти. «Дорогие норвежские друзья, это несправедливо», — заявил Моравецкий.

Он отметил, что получение дополнительных прибылей в сложившихся условиях является «жированием на войне», и подчеркнул, что норвежские власти должны «немедленно поделиться» заработанными средствами.

Ранее в мае президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию.