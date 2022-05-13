В Польше выразили надежду на принуждение России к выплате контрибуции Украине

Президент Польши Дуда призвал принудить Россию к выплате контрибуции Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — выразил он надежду на подобный исход.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить «русский мир». По его словам, недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией, необходимо искоренить идеологию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные слова возмутительными, неприемлемыми и оголтелыми. Он заметил, что это стало квинтэссенцией ненависти к русским, поразившей польское руководство.