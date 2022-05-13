Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Польше выразили надежду на принуждение России к выплате контрибуции Украине

Президент Польши Дуда призвал принудить Россию к выплате контрибуции Украине

Фото: Janis Laizans / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — выразил он надежду на подобный исход.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить «русский мир». По его словам, недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией, необходимо искоренить идеологию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные слова возмутительными, неприемлемыми и оголтелыми. Он заметил, что это стало квинтэссенцией ненависти к русским, поразившей польское руководство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Десять военнослужащих погибли в Сирии при нападении боевиков
Зеленский раскритиковал Макрона
Конгрессмен США призвал «не посылать и цента» Украине
Ричард Гир продаст кабриолет Jaguar 23-летней давности за два миллиона рублей
Кремль оценил требование России к Молдавии вернуть долги за газ
Страны G7 собрались предоставить Украине 30 миллиардов евро
Звягинцев впервые рассказал о тяжелой болезни
Американская Astra разработает новую ракету
Российская лыжница сделала предложение шокированному ее поведением норвежцу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.