Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании уничтожить «русский мир»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить «русский мир». Свое мнение политик выразил в колонке The Telegraph.

«"Русский мир" — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — пожелал он.

Русофобские настроения в Польше

Ранее Моравецкий признал русофобию в Польше очевидностью, в которой функционирует страна.

Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

Наиболее резонансным инцидентом стало нападение 9 мая на российского посла Сергея Андреева, желавшего возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. После этого министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что ему «понятны» эмоции напавших на дипломата людей. При этом глава МИД Збигнев Рау назвал нападение «инцидентом, которого не должно было случиться и который, безусловно, вызывает сожаление».

В Москве оперативно отреагировали на нападение. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что власти Польши перешли все допустимые границы «и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует». Дипломат обвинила Варшаву в том, что та не просто попустительствовала русофобии, а пошла в ее авангарде.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал Западу вести более взвешенную политику и «не захлебнуться слюной» в приступах русофобии. В противном случае, предупредил он, может сложиться ситуация, при которой между Россией и НАТО начнется конфликт с применением ядерного оружия, что станет катастрофическим для всех сторон сценарием.

Комментируя же ранние антирусские высказывания Моравецкого, Медведев предположил, что политик «слетел с катушек» на почве русофобии. Вместе с тем политик назвал Моравецкого «псевдопремьером».

Бытовая русофобия

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов посетовал, что русофобия в США уже начала проявляться на бытовом уровне. По словам дипломата, предприятия, которые каким-либо образом связаны с Россией, — рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению российской культуры, православные кладбища — подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма. Кроме того, как отметил Антонов, в ряде штатов хотят запретить продажу российских товаров, а русскоязычных граждан притесняют на работе, вплоть до вынуждения уволиться.

Также он сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. «Даже во времена "холодной войны" наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в "отмену России", граничащую с идеями расового превосходства», — сказал Антонов. Российский дипломат отметил, что США захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».

Иная точка зрения

4 мая дизайнер Артемий Лебедев высказался о русофобии за границей после того, как вернулся в Россию из путешествия. Он отметил, что побывал в Израиле и Великобритании, после чего полетел в Москву с пересадкой в Турции. Блогер заверил, что во время поездки не сталкивался с негативным отношением окружающих к россиянам. «Русофобия существует исключительно в плоскости бюрократии. В человеческой плоскости никакой русофобии нет. (...) Никто никаких не предъявляет претензий [из-за российского гражданства]», — заявил он.

Вместе с тем Лебедев добавил, что слышал истории о негативном восприятии россиян за границей. «*** [глупые люди] всегда какие-то будут. Но в человеческом отношении не изменилось вообще ничего, проблем нет никаких», — подчеркнул он.