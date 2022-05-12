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Посол рассказал о «бытовой» русофобии в США

Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил, что русофобия в США проявляется на бытовом уровне
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что русофобия в США уже начала проявляться на бытовом уровне, рассказал он изданию Newsweek.

По словам дипломата, предприятия, которые каким-либо образом связаны с Россией, — рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению российской культуры, православные кладбища — подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма. Кроме того, как отметил Антонов, в ряде штатов хотят запретить продажу российских товаров, а русскоязычных граждан притесняют на работе, вплоть до вынуждения уволиться.

«Такие действия не только противоречат основополагающим международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности», — заключил посол.

Ранее Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Он подчеркнул, что даже во времена «холодной войны» страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты.

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Марина Совина
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