Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства

Посол России в США Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Об этом он заявил изданию Newsweek.

«Даже во времена "холодной войны" наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в "отмену России", граничащую с идеями расового превосходства», — сказал Антонов.

Российский дипломат отметил, что США захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».

Антонов также рассказал, что активисты русскоязычной диаспоры в США подвергаются гонениям, разгромлен Координационный совет российских соотечественников (КСОРС). «Члены организации подвергаются допросам и обыскам», — указал российский посол, напомнив, что в отношении руководителя совета Елены Брэнсон выдвинуты обвинения в незаконной работе в качестве иностранного агента.

«Тем самым русофобия оформляется законодательно и юридически», — отметил Антонов.

Ранее член Совета по правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил о том, что дискриминация по отношению к россиянам имеет беспрецедентный характер и охватывает целый спектр прав человека. По словам правозащитника, только по данным Россотрудничества, по горячей линии поступило свыше трех тысяч обращений от россиян, столкнувшихся с фактами дискриминации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
Косово подаст заявку на членство в Совете Европы
Ряду россиян запретили носить контактные линзы
В ООН сообщили о подготовке КНДР ядерного полигона для испытания
ЕС предрекли потерю 214 миллиардов долларов в случае отказа от российского газа
В Германии выразили надежду на восстановление транзита газа через Украину
Побывавший на Украине французский военный рассказал о преступлениях полка «Азов»
Российский посол сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства
Россия призвала не допускать военной активности на Корейском полуострове
Молдавия захотела списания долгов за российский газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.