МИД России уличил Польшу в растаптывании морали из-за нападения на посла

В МИД заявили, что власти Польши идут в авангарде русофобии из-за нападения на посла РФ

Власти Польши перешли все допустимые границы в инциденте с нападением на российского посла Сергея Андреева. В этом официальную Варшаву уличила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона обозначила этот вопрос на дипломатическом уровне. «Наши граждане ответили по-своему», — добавила она.

9 мая на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий неизвестные облили российского посла Сергея Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. Впоследствии он сообщил, что не получил официальных извинений от польской стороны.