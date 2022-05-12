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МИД России уличил Польшу в растаптывании морали из-за нападения на посла

В МИД заявили, что власти Польши идут в авангарде русофобии из-за нападения на посла РФ

Фото: Алексей Бухчин / РИА Новости

Власти Польши перешли все допустимые границы в инциденте с нападением на российского посла Сергея Андреева. В этом официальную Варшаву уличила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», — заявила дипломат.

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21 апреля 2022

По словам Захаровой, российская сторона обозначила этот вопрос на дипломатическом уровне. «Наши граждане ответили по-своему», — добавила она.

9 мая на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий неизвестные облили российского посла Сергея Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. Впоследствии он сообщил, что не получил официальных извинений от польской стороны.

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Виктория Кондратьева
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