Посол России не получил извинений от властей Польши после нападения

Посол Андреев заявил, что не получил извинений от властей Польши после нападения 9 мая

Посол России в Польше Сергей Андреев так и не получил официальных извинений от властей страны после нападения на него, которое было совершено 9 мая. Об этом рассказал сам дипломат, его слова передает Telegram-канал RT.

По словам посла, публично было озвучено лишь единичное выражение «сожаления» — от главы МИД Польши Збигнева Рау. «А все остальные польские официальные лица — министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши — выдавали такое суждение, что «русские сами виноваты: мы их предупреждали, а они всё равно пошли на кладбище [советских воинов]», — заявил он.

Ранее стало известно, что посол страны в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России в связи с нападением на посла. Инцидент произошел на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая. Неизвестные облили Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.